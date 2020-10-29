Число новых пациентов в нашей стране превысило предыдущие показатели

Эпидемиологическая ситуация в России все еще остается напряженной. По официальным данным на утро 29 октября, коронавирусом в нашей стране заражены 1 581 693 человек. Актуальную статистику приводит оперштаб.

За минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 17 717 россиян – это очередной антирекорд по числу новых инфицированных. Из них 4906 человек заболели в Москве, 758 – в Санкт-Петербурге, 514 новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Московской области.

Скончались к утру четверга еще 366 жителей нашей страны. С момента начала пандемии коронавирус унес жизни 27 301 человек в России.

Несмотря на это, многим пациентам удается успешно справиться с болезнью. За последние сутки победивших инфекцию россиян стало на 14 740 больше. Всего от коронавируса вылечились 1 186 041 человек, сообщает оперштаб. При этом лекарство от COVID-19 амбулаторным больным должны выдавать бесплатно, заявил Владимир Путин.

В Минздраве предположили, что рост заболеваемости остановится через три недели. Человечество впервые вошло в сезон, когда столкнулись ОРВИ и коронавирус, поэтому последствия предугадать сложно, рассказал инфекционист Владимир Чуланов РИА "Новости".

Вчера Сергей Собянин продлил карантинные меры в Москве.