Препарат от коронавируса способен подорвать здоровье

В то время как в нашей стране уже запущена в производство вторая вакцина от COVID-19 и ожидается третья, стало известно о страшных последствиях применения такого средства. Об этом рассказал главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства.

У пятой части привитых пациентов иммунитет станет не защищать, а вредить организму. Также возможно поражение легких, сообщил Александр Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета Российской академии наук, пишет РИА "Новости".

При этом у 80% вакцинированных иммунитет побеждает COVID-19 без каких-либо последствий, предает URA.RU. Эти зараженные вылечиваются, независимо от прописанного им препарата.

На сегодняшний день в России применяют две вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Вторая была запущена в производство на днях.