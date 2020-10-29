Столичная мэрия ответила на вопросы о новых ограничениях

В Москве пока не собираются повторно вводить систему пропусков Об этом рассказали в городской администрации.

Пока этого нет в планах, записано на сайте мэрии.

Ранее в Москве уже вводили пропускной режим. Он действовал с 15 апреля до середины июня.



В среду, 28 октября, сообщалось, что в столице продлили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Жителям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно находиться дома до 29 ноября.