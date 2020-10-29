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В Москве пока не собираются повторно вводить систему пропусков Об этом рассказали в городской администрации.
Пока этого нет в планах, записано на сайте мэрии.
Ранее в Москве уже вводили пропускной режим. Он действовал с 15 апреля до середины июня.
В среду, 28 октября, сообщалось, что в столице продлили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Жителям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно находиться дома до 29 ноября.
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Представитель Тегерана прилетел в Москву, чтобы обсудить новый формат группы посредников по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном