Мэр Уфы умер от коронавируса

Причиной смерти стали осложнения

Ульфат Мустафин скончался из-за COVID-19. Главе Уфы был 61 год.

Причиной смерти мэра стали осложнения после коронавируса. Сообщается, что у Мустафина было обширное поражение легких. Печальную новость сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии. Накануне Радий Хабиров сообщал о состоянии заразившегося Мустафина.

"Болеет он довольно тяжело", – говорилось в сообщении телеграм-канала "Башкортостан сегодня".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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