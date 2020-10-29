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Коронавирус все еще активно распространяется по территории России. Во многих регионах страны вновь введен обязательный масочный режим. В связи с этим эксперт решил рассказать, какие маски не спасут от заражения.
Оказалось, что маски из тонкой прозрачной ткани не смогут защитить от COVID-19. Вся проблема в том, что маски из подобных материалов имеют слишком большой просвет поры, поэтому коронавирус легко может через нее проникнуть.
"Смысла никакого в такой маске нет. Это пустышка. Это не маска, а какой-то аксессуар", – подытожил эксперт в разговоре с "News.ru".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуацию с коронавирусом в Москве "внушает осторожный оптимизм", поэтому в вводе новых ограничений в столице пока нет.
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