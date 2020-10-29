Эксперт рассказал, какие средства защиты лучше не использовать

Коронавирус все еще активно распространяется по территории России. Во многих регионах страны вновь введен обязательный масочный режим. В связи с этим эксперт решил рассказать, какие маски не спасут от заражения.

Оказалось, что маски из тонкой прозрачной ткани не смогут защитить от COVID-19. Вся проблема в том, что маски из подобных материалов имеют слишком большой просвет поры, поэтому коронавирус легко может через нее проникнуть.

"Смысла никакого в такой маске нет. Это пустышка. Это не маска, а какой-то аксессуар", – подытожил эксперт в разговоре с "News.ru".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуацию с коронавирусом в Москве "внушает осторожный оптимизм", поэтому в вводе новых ограничений в столице пока нет.