Бесполезны: какие маски не защитят от коронавируса

Эксперт рассказал, какие средства защиты лучше не использовать

Коронавирус все еще активно распространяется по территории России. Во многих регионах страны вновь введен обязательный масочный режим. В связи с этим эксперт решил рассказать, какие маски не спасут от заражения. 

Оказалось, что маски из тонкой прозрачной ткани не смогут защитить от COVID-19. Вся проблема в том, что маски из подобных материалов имеют слишком большой просвет поры, поэтому коронавирус легко может через нее проникнуть. 

"Смысла никакого в такой маске нет. Это пустышка. Это не маска, а какой-то аксессуар", – подытожил эксперт в разговоре с "News.ru".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуацию с коронавирусом в Москве "внушает осторожный оптимизм", поэтому в вводе новых ограничений в столице пока нет.

Юлия МИХАЙЛОВА

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