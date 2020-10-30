За сутки выявлено 18 283 новых случая

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обнародовал свежую информацию по текущей эпидемиологической ситуации в РФ. Так, за минувшие сутки в стране выявлено 18283 случая COVID-19. С начала эпидемии удалось выявить 1 599 976 случаев.

По информации на 30 октября, за день смогли вылечиться 14 519 жителей РФ. Общее количество успешных случаев выздоровления составило 1 200 560.

За день в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 355 граждан. Всего из-за COVID-19 в России зафиксировано 27 656 летальных исходов.

Первую тройку лидеров по количеству выявленных случаев занимают Москва, Петербург и Подмосковье. Первое место удерживает столица, где положительный тест на COVID сдали 5268 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург с 801 заболевшим. Третье место замыкает Московская область, где инфекция подтвердилась у 524 россиян.

Многие российские регионы вновь сделали обязательным ношение масок в общественных местах. Ранее медэксперт заявил, что при использовании этого средства защиты необходимо обращать внимание на плотность материала: коронавирус может с легкостью проникнуть в организм через прозрачную ткань.

Из-за распространения инфекции Белоруссия закрыла границы со многими государствами: так, Минск отменил дорожно-транспортное сообщение с Латвией, Литвой, Польшей и Незалежной. Исключение составила Россия.