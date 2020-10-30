Вакцина от коронавируса станет доступна всем москвичам через месяц

Пока приобрести препарат могут не все жители столицы

В ближайший месяц все желающие в Москве смогут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

На данный момент массовая вакцинация невозможна, так как препарат пока не поступил в нужном объеме. Власти надеются, что достаточное количество вакцины "Спутник V" появится в Москве в течение месяца, передает "Интерфакс".

За последние сутки московским врачам удалось вылечить еще 3780 пациентов с коронавирусом, сообщает РИА ФАН.

Однако эпидемиологическая ситуация в столице по-прежнему непростая. К утру пятницы в Москве зараженных стало на 5268 больше. А в России зафиксировали очередной антирекорд.

Карина СИРАЗОВА

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