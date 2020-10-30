Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
646 новости
В ближайший месяц все желающие в Москве смогут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
На данный момент массовая вакцинация невозможна, так как препарат пока не поступил в нужном объеме. Власти надеются, что достаточное количество вакцины "Спутник V" появится в Москве в течение месяца, передает "Интерфакс".
За последние сутки московским врачам удалось вылечить еще 3780 пациентов с коронавирусом, сообщает РИА ФАН.
Однако эпидемиологическая ситуация в столице по-прежнему непростая. К утру пятницы в Москве зараженных стало на 5268 больше. А в России зафиксировали очередной антирекорд.
России незачем спешить с укладкой труб
Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"