Военные спецы на месте оценили обстановку

Губернатор Курганской области Вадим Шумков переговорил с медицинскими экспертами из Министерства обороны. Специалисты были направлены в область для того, чтобы оказать региону поддержку в противостоянии распространению коронавируса, а также помочь с лечением заболевших.

Военные спецы посетили несколько больниц, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов. Эксперты оценили обстановку и поделились своими соображениями с губернатором области. Шумков поблагодарил военных медиков за помощь в борьбе с COVID-19.

Глава региона отметил, что входе переговоров с представителями Минобороны было решено, где конкретно будут работать эксперты. Шумков отметил высокие профессиональные качества врачей и сообщил, что они окажут помощь в решении самых острых вопросов, передает пресс-служба регионального правительства.

Глава экспертной группы Алексей Сигидаев сообщил, в регион от Минобороны прибыли, в том числе, анестезиолог и инфекционист.

Вадим Шумков сам был инициаторам оказания поддержки из центра. Он обратился к федеральным властям, которые оперативно выделили спецов из Минобороны и Минздрава.

На данным момент в этом регионе в 10 раз увеличено число койко-мест для коронавирусных пациентов по сравнению с началом года. Власти также много внимания уделяют мерам профилактики.