Заболевший может быть заразен в течение всего инкубационного периода

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что больные наиболее опасны для окружающих за 3-4 дня до появления симптомов и в течение первых 5 дней после их возникновения. Иммунолог Владислав Жемчугов решил прокомментировать слова ведомства и рассказать, как снизить риск заражения.

Медик призвал не верить приведенным выше цифрам на 100%, поскольку инфицированные COVID-19 могут быть заразны в течение всего инкубационного периода, который может продолжаться 2-3 недели, передает НСН.

Также были рассмотрены те случаи, когда в семье заболевает только один член семьи, а остальные остаются здоровыми. Жемчугов объяснил это сокращением "заражающей дозы" и сильным иммунитетом. Для того, чтобы снизить эту самую "заражающую дозу", иммунолог посоветовал часто проветривать помещение, делать влажную уборку, пользоваться антисептиком и не игнорировать масочный режим, пишет "МИР24".

При этом врач напомнил, что при появлении симптомов коронавируса необходимо сдать ПЦР-исследование на наличие инфекции.

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