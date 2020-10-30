Как снизить риск заражения коронавирусом при контакте: иммунолог раскрыл секрет

Как снизить риск заражения коронавирусом при контакте: иммунолог раскрыл секрет
Фото: Aki Berasaluce/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Заболевший может быть заразен в течение всего инкубационного периода

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что больные наиболее опасны для окружающих за 3-4 дня до появления симптомов и в течение первых 5 дней после их возникновения. Иммунолог Владислав Жемчугов  решил прокомментировать слова ведомства и рассказать, как снизить риск заражения. 

Медик призвал не верить приведенным выше цифрам на 100%, поскольку инфицированные COVID-19 могут быть заразны в течение всего инкубационного периода, который может продолжаться 2-3 недели, передает НСН. 

Также были рассмотрены те случаи, когда в семье заболевает только один член семьи, а остальные остаются здоровыми. Жемчугов объяснил это сокращением "заражающей дозы" и сильным иммунитетом. Для того, чтобы снизить эту самую "заражающую дозу", иммунолог посоветовал часто проветривать помещение, делать влажную уборку, пользоваться антисептиком и не игнорировать масочный режим, пишет "МИР24".

При этом врач напомнил, что при появлении симптомов коронавируса необходимо сдать ПЦР-исследование на наличие инфекции.

Ранее врачи рассказали, какие маски не защитят от коронавируса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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