Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 октября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 31 октября
За последние сутки жертвами инфекции стали еще 334 человека

В России продолжает распространяться вирус из Китая. Актуальную статистику по коронавирусу сообщает оперативный штаб. За сутки диагноз подтвердился у 18 140 россиян в 85 регионах. За все время пандемии заразились 1 618 116 жителей нашей страны.

За минувшие сутки в Москве инфекцию из Китая нашли у 4952 человек. На втором месте по числу инфицированных за стуки Санкт-Петербург – 854 жителей страны. Замыкает тройку лидеров Московская область, где за сутки вирус подтвердился у 535 граждан. 

Растет и число жертв COVID-19. За последние сутки скончались 334 пациента. Всего болезнь не смогли победить 27 990 жителей России.

За сутки выздороветь смогли 14 854 россиянина. За все время эпидемии вылечиться от коронавируса удалось 1 215 414 гражданам. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить карантинные меры в столице. 

Ранее известный иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как  снизить риск заражения коронавирусом при контакте с больным человеком.  Для того, чтобы уменьшить вероятность заражения, врач посоветовал чаще проветривать помещение, пользоваться антисептиком и не игнорировать масочный режим. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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