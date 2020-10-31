В Подмосковье ужесточили карантинные меры

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Ограничения коснутся пожилых людей

Для жителей Подмосковья со 2 по 15 ноября будет введена обязательная самоизоляция. Ограничения затронут тех, кто имеет хронические заболевания, и тех граждан, кто старше 65 лет. 

Глава области Андрей Воробьев в эфире "России 24" подчеркнул, что в пандемию коронавируса тяжелее остальных болеют представители старшего поколения, поэтому было принято решение сделать самоизоляцию обязательной. 

При этом пожилые люди смогут посещать магазины, гулять. Социальные карты блокироваться не будут. При этом Воробьев добавил, что если в квартире с пожилыми находятся школьники, их будет разрешено перевести на домашнее обучение. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить карантинные меры в столице. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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