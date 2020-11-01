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Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки врачи подтвердили диагноз у 18 665 россиян, такая цифра ежедневных заболевших в стране зафиксирована впервые с начала пандемии. За все время заразились 1 636 781 жителей страны.
В Москве, лидирующем городе по числу новых случаев заболевания, инфекцию из Китая нашли у 5261 человек. Следом идет Санкт-Петербург, где 896 жителей подхватили коронавирус. В Московской области зараженных за сутки оказалось 545 человек.
Умерли от COVID-19 245 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 28 235 россиян.
За сутки выздоровели 10 259 жителей страны. За все время преодолеть болезнь смогли 1 225 673 россиян.
Накануне стало известно, что из-за эпидемиологической ситуации Подмосковье ужесточает ограничительные меры.
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