Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Жителям страны могут вернуть деньги за проверку на COVID-19, проведенную в частных клиниках. С таким предложением выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей.
Это нужно для возмещения трат родных заразившихся коронавирусом пациентов в регионах, которые делают анализы на инфекцию за свой счет. Это связано с тем, что в государственных больних очереди на несколько недель, сказано в письме, отправленном в Совет безопасности и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Также предложение касается помощи самим заболевшим и их семьям. Возможно. деньги сможет вернуть Фонд обязательного медицинского страхования. На это, как подсчитали эксперты, понадобится около10 млрд руб., пишут "Известия".
Бесплатно тест на COVID-19.могут сделать те. кто находился в тесном контакте с зараженными, а также возвратившиеся в Россию с признаками ОРВИ, беременные и люди в возрасте от 65 лет. Не придется тратиться на проверку работающим с больными коронавирусом медикам, отмечает URA.RU, и сотрудникам детдомов, интернатов, учреждений ФСИН.
С каждым днем в России растет число зараженных COVID-19. Однако, по оценкам специалистов, наша страна 43-я в мире по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения и занимает 105-е место по уровню смертности.
Ереван в любой момент может обратиться к ОДКБ
Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми