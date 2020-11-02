Траты россиян по тестированию на коронавирус предложили компенсировать - СМИ

На это потребуется почти 10 миллиардов рублей

Жителям страны могут вернуть деньги за проверку на COVID-19, проведенную в частных клиниках. С таким предложением выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей.

Это нужно для возмещения трат родных заразившихся коронавирусом пациентов в регионах, которые делают анализы на инфекцию за свой счет. Это связано с тем, что в государственных больних очереди на несколько недель, сказано в письме, отправленном в Совет безопасности и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Также предложение касается помощи самим заболевшим и их семьям. Возможно. деньги сможет вернуть Фонд обязательного медицинского страхования. На это, как подсчитали эксперты, понадобится около10 млрд руб., пишут "Известия".

Бесплатно тест на COVID-19.могут сделать те. кто находился в тесном контакте с зараженными, а также возвратившиеся в Россию с признаками ОРВИ, беременные и люди в возрасте от 65 лет. Не придется тратиться на проверку работающим с больными коронавирусом медикам, отмечает URA.RU, и сотрудникам детдомов, интернатов, учреждений ФСИН. 

С каждым днем в России растет число зараженных COVID-19. Однако, по оценкам специалистов, наша страна 43-я в мире по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения и занимает 105-е место по уровню смертности.

Полина ДОРОЖКИНА

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