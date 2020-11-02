До указанного срока осталось не больше полутора месяцев



Пик пандемии в Москве наступит с 8 по 17 декабря. При этом количество заболевших в столице начнет сокращаться не раньше февраля, а то и в начале марта, предупредил руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии" на базе СПбПУ Алексей Боровков.

Точнее это произойдет 14 декабря, когда число зараженных достигнет почти 192 тысяч. Оптимистичный сценарий вряд ли возможен, а при пессимистичном максимальное количество активных больных ожидается 8 декабря и достигнет 260 тысяч, то есть вырастет на 223% по сравнению с первым пиком – 19 мая, – рассказал эксперт "Известиям".

Показатель по активным больным подсчитывается так: от общего числа заболевших отнимается количество выздоровевших и умерших. Эти данные подсчитываются ежедневно, пояснил специалист.



Только в феврале эпидемия пойдет на спад. И в начале марта инфицированных в Москве станет меньше – 40 тысяч, а в стране – около 120 тысяч, передает "Свободная пресса".

Накануне общее число заболевших в России стало больше на 15982 жителя. Излечились 5328 больных, умерли 179 человек.