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Оперативный штаб по борьбе с коронавиром опубликовал актуальную статистику об эпидемиологической обстановке в нашей стране. Так, за прошедшие сутки инфекцией из Китая заразилось еще 18 257 граждан. За весь период пандемии положительный тест на коронавирус сдали 1 655 038 россиян.
Москва по-прежнему лидирует в списке городов по числу новых случаев заболевания. За сутки в столице заболело 4796 жителей. На втором месте остается Санкт-Петербург – 923 новых случая. Замыкает печальный рейтинг Московская область, где инфекцию из Китая нашли у 556 граждан.
Согласно данным на 2 ноября, жертвами COVID-19 стали еще 238 пациентов. За все время от вируса скончались 28 473 россиянина.
Однако есть и положительная динамика. За сутки победить болезнь смогли 10 360 жителей страны. Общее число выздоровевших составило 1 236 033 человека.
Ранее траты по тестированию на коронавирус, которые были сделаны в частных клиниках, предложили компенсировать.
А в Подмосковье с этого понедельника ужесточили карантинные меры: для пожилых жителей области власти ввели обязательную самоизоляцию.
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