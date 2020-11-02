Cвежая статистика по коронавирусу в России на 2 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 2 ноября
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
За прошедшие сутки выявлено 18 257 новых случаев

Оперативный штаб по борьбе с коронавиром опубликовал актуальную статистику об эпидемиологической обстановке в нашей стране. Так, за прошедшие сутки инфекцией из Китая заразилось еще 18 257 граждан. За весь период пандемии положительный тест на коронавирус сдали 1 655 038 россиян.

Москва по-прежнему лидирует в списке городов по числу новых случаев заболевания. За сутки в столице заболело 4796 жителей. На втором месте остается Санкт-Петербург – 923 новых случая. Замыкает печальный рейтинг Московская область, где инфекцию из Китая нашли у 556 граждан. 

Согласно данным на 2 ноября, жертвами COVID-19 стали еще 238 пациентов. За все время от вируса скончались 28 473 россиянина.

Однако есть и положительная динамика. За сутки победить болезнь смогли 10 360 жителей страны. Общее число выздоровевших составило 1 236 033 человека.

Ранее траты по тестированию на коронавирус, которые были сделаны в частных клиниках, предложили компенсировать. 

А в Подмосковье с этого понедельника ужесточили карантинные меры: для пожилых жителей области власти ввели обязательную самоизоляцию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Армения объяснила мольбу к России о помощи с конфликтом в Карабахе

Ереван в любой момент может обратиться к ОДКБ

В США призвали Вашингтон причинить России новую боль

Антироссийские санкции не дают должного эффекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей