Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
650 новости
Соответствующее распоряжение было подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. За счет средств госбюджета людям, которые болеют коронавирусом, но лечатся под присмотром врача на дому, будут предоставлены бесплатные медикаменты, указано на сайте правительства.
Кабмин прикладывает серьезные усилия для поддержки россиян в сложный экономический период Так, недавно стало известно, что субсидии по ЖКХ продлили до Нового года.
Американский лидер ужесточит позицию
Политические предпочтения Минска на американском направлении не совпадают с Москвой