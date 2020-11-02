Коронавирусных больных обеспечат бесплатными лекарствами

Мишустин подписал распоряжение
Российское правительство решило направить на поддержку регионов в борьбе с мировой эпидемией коронавируса крупную сумму средств. Так, 5 млрд рублей пойдут на закупку лекарств для больных с COVID-19.

Соответствующее распоряжение было подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. За счет средств госбюджета людям, которые болеют коронавирусом, но лечатся под присмотром врача на дому, будут предоставлены бесплатные медикаменты, указано на сайте правительства.

Кабмин прикладывает серьезные усилия для поддержки россиян в сложный экономический период Так, недавно стало известно, что субсидии по ЖКХ продлили до Нового года.

Ольга ФЕДОРОВА

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