Авиасообщение со страной планируют ограничить

После того как 1 августа граница была открыта, в Россию из Турции вернулись почти полтора миллиона человек. При этом из всех зараженных в России 90% – больше 10 тысяч – прибыли именно из этой страны. Об этом сообщила на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве глава Роспотребнадзора.

По словам Анны Поповой, это самый негативный рекорд по сравнению с прибытием наших граждан из других стран. Поэтому важно продумать и предложить определенные меры.

В целом по стране эпидемиологическая ситуация остается напряженной, добавила главный санитарный врач России. В 33 субъектах РФ продолжается рост числа заболевших, констатировала она. И добавила. что каждый инфицированный еще заражает другого человека.

Позже стало известно о планах сократить количество полетов из России в Турцию по экономическим причинам. Туристический сезон завершился, спрос на авиаперевозки снижается, пояснил источник "Интерфаксу".

За последние сутки в России число пациентов выросло на 18257. Умерли 238 заболевших, вылечились 10360 человек.