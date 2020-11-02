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Премьер Грузии Георгий Гахария заболел COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Накануне он объявил, что уходит на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом. Инфекцию нашли у одного из его сотрудников.
Как пишет РИА "Новости", Гахария также получил положительный тест на коронавирус.
С начала пандемии в Грузии зарегистрировано более 40,7 тысяч случаев заражения. От последствий коронавируса скончались 335 человек, а более 25 тысячам удалось выздороветь.
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