Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Накануне он ушел в режим самоизоляции

Премьер Грузии Георгий Гахария заболел COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

Накануне он объявил, что уходит на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом. Инфекцию нашли у одного из его сотрудников. 

Как пишет РИА "Новости", Гахария также получил положительный тест на коронавирус. 

С начала пандемии в Грузии зарегистрировано более 40,7 тысяч случаев заражения. От последствий коронавируса скончались 335 человек, а более 25 тысячам удалось выздороветь. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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