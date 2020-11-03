Cвежая статистика по коронавирусу в России на 3 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 3 ноября
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В стране умерли еще инфицированных 355 больных

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки инфекцию из Китая подхватили 18648 россиян. В целом за время пандемии тесты на COVID-19 показали положительный результат у 1673686 жителей нашей страны.

Первую строчку по количеству новых больных все так же занимает Москва. За сутки в столице заразились 5150 горожан. Санкт-Петербург – второй, там 944 новых случая. На третьем месте печального рейтинга остается Московская область, где коронавирус выявили у 567 человек. 

Жертвами COVID-19, по данным на 3 ноября, стали еще 355 россиян. С начала пандемии умерли 28828 зараженных коронавирусом.

Есть и хорошие новости. За сутки излечились от болезни 15331 человек. Общее число победивших инфекцию в нашей стране – 1251364 жителя.

Ранее стало известно, что из всех зараженных коронавирусом россиян 90% вернулись из Турции.

До этого сообщалось, что инфицированных  COVID-19 обеспечат бесплатными лекарствами. На закупку таких препаратов выделено 5 млрд рублей.

Полина ДОРОЖКИНА

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