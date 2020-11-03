Эксперт указал на связь группы крови с COVID-19

По некоторым данным, люди с I группой болеют реже

Доктор биологических наук, известный вирусолог Сергей Нетесов прокомментировал недавние исследования связи между заболеванием коронавирусной инфекцией и группой крови. По мнению эксперта, нельзя исключать влияние крови на подверженность организма инфекции. Тем более, что ряд специалистов на это указывают.

Как напоминает Нетесов, ученые установили, что заразившихся с I группой крови меньше на 10%. В беседе с URA.RU вирусолог отметил, что такие результаты нельзя считать абсолютными, но и не стоит игнорировать.

Так Нетесов оценил выводы главврача госпиталя в Коммунарке. В ходе анализа ситуации в больнице Денис Проценко не нашел связи между группой крови и заражаемостью коронавирусом.

Ранее Сергей Нетесов заявил, что над Россией нависла угроза третьей волны коронавируса. В некоторых странах новый виток пандемии уже случился

Ольга ФЕДОРОВА

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