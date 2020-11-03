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По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, россиянам не стоит ждать, что заболеваемость ковидом пойдет на спад зимой. Первые месяцы весны так же вряд ли назовешь благоприятными для снижения распространения COVID-19. Об этом он заявил РИА Новости.
При этом эксперт назвал сроки, когда ситуация начнет налаживаться. Вирусолог считает, что заболеваемость коронавирусом снизится не раньше мая-июня 2021 года. Однако специалист предупредил, что это всего лишь догадки, ибо нельзя отрицать внешних факторов, которые могут повлиять на развитие ситуации. Вместе с тем Альтштейн считает, что зимой все же будет немного меньше случаев коронавируса, потому что россияне соблюдают меры безопасности, передает сайт телеканала 360.
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