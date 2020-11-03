Эксперт развеял надежды на скорое разрешение напряженной ситуации

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, россиянам не стоит ждать, что заболеваемость ковидом пойдет на спад зимой. Первые месяцы весны так же вряд ли назовешь благоприятными для снижения распространения COVID-19. Об этом он заявил РИА Новости.

При этом эксперт назвал сроки, когда ситуация начнет налаживаться. Вирусолог считает, что заболеваемость коронавирусом снизится не раньше мая-июня 2021 года. Однако специалист предупредил, что это всего лишь догадки, ибо нельзя отрицать внешних факторов, которые могут повлиять на развитие ситуации. Вместе с тем Альтштейн считает, что зимой все же будет немного меньше случаев коронавируса, потому что россияне соблюдают меры безопасности, передает сайт телеканала 360.



