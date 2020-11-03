Названо подходящее время сдачи теста на коронавирус для получения точного результата

Человек может узнать наверняка,, инфицирован он или нет

Для этого нужно сдать тест на коронавирус на восьмой день после заражения или на третий после того, как замечены первые симптомы. К такому выводу пришли американские и российские ученые.

Чтобы определить, подхватил человек инфекцию или нет, ему делают тесты на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако точность такой диагностики не гарантируется. К примеру, в нашей стране 30% проб на COVID-19 дают ложные результаты, поэтому люди, у которых их брали, не соблюдают карантинные правила и становятся источниками заразы для окружающих, отмечают "Известия". 

Ошибки возможны, так как в первые сутки после попадания в организм инфекция не проявляется, пояснили исследователи. То же происходит и через неделю – другую, ведь в это время болезнь, как правило, идет на спад, а иммунитет начинает подавлять его, передает "Свободная пресса".

Ранее сообщалось, что россиянам могут вернуть деньги за проверку на COVID-19, проведенную в частных клиниках. Таким образом предложено возместить траты на тестирование не только заболевших, но и их семей..

За сутки в России, по новым данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, неутешительный диагноз поставлен еще 18648 россиянам. Умерли 355 жителей страны, вылечились 15331 человек.


Полина ДОРОЖКИНА

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