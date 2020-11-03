Человек может узнать наверняка,, инфицирован он или нет

Для этого нужно сдать тест на коронавирус на восьмой день после заражения или на третий после того, как замечены первые симптомы. К такому выводу пришли американские и российские ученые.

Чтобы определить, подхватил человек инфекцию или нет, ему делают тесты на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако точность такой диагностики не гарантируется. К примеру, в нашей стране 30% проб на COVID-19 дают ложные результаты, поэтому люди, у которых их брали, не соблюдают карантинные правила и становятся источниками заразы для окружающих, отмечают "Известия".

Ошибки возможны, так как в первые сутки после попадания в организм инфекция не проявляется, пояснили исследователи. То же происходит и через неделю – другую, ведь в это время болезнь, как правило, идет на спад, а иммунитет начинает подавлять его, передает "Свободная пресса".

Ранее сообщалось, что россиянам могут вернуть деньги за проверку на COVID-19, проведенную в частных клиниках. Таким образом предложено возместить траты на тестирование не только заболевших, но и их семей..

За сутки в России, по новым данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, неутешительный диагноз поставлен еще 18648 россиянам. Умерли 355 жителей страны, вылечились 15331 человек.



