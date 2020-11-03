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Ситуация с коронавирусной эпидемией на Украине складывается весьма тревожно. В местном Минздраве считают, что стабилизация эпидемиологической обстановки в ближайшее время не предвидится.
Начальник профильного министерства призвал украинские власти и граждан подготовиться к тяжелым временам, так как "точка невозврата" по коронавирусу в Незалежной уже пройдена, передает слова Максима Степанова РИА "Новости".
"Мы близки к катастрофе", – не стал приукрашивать происходящее высокопоставленный украинец.
На фоне этого заявление главного санитарного врача страны выглядит еще более пугающе. Недавно Виктор Ляшко сообщил о нехватке на Украине вакцины от гриппа, передает издание "Общественная служба новостей". Таким образом, Незалежной грозит сразу несколько эпидемий.
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