Победить COVID-19 за минувшие сутки смогли 15 567 человек

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной. Общее число инфицированных за прошедшие сутки увеличилось еще на 19 768 человек в 85 регионах страны. За все время пандемии заразились 1 693 454 гражданина нашей страны.

Актуальную статистику по COVID-19 на утро 4 ноября приводит оперативный штаб. Больше всего заболевших за сутки по-прежнему в Москве. Инфекцию из Китая обнаружили еще у 5826 жителей столицы. На втором месте печального рейтинга расположился Санкт-Петербург – 1031 инфицированный. Замыкает тройку лидеров Подмосковье, где за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 сдали 569 граждан.

Однако есть и хорошие новости. За сутки 15 567 россиян смогли победить болезнь. За все время пандемии в России вылечился 1 266 931 человек.

Согласно актуальной информации, жертвами вируса стало 389 пациентов. Всего коронавирус унес жизни 29 217 россиян.

Ранее ученые назвали время, наиболее подходящее для сдачи теста на коронавирус. Оказалось, что для того, чтобы получить точный результат, тест нужно сдавать на 8 день после заражения или же на 3 после того, как появились первые симптомы инфекции.