Названы города Подмосковья с наибольшим числом заражений коронавирусом

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Скончались от ковида за последние 24 часа 13 человек,
вылечились 422 пациента.
Больше всего заражений коронавирусом – в Королеве, 57 человек. В Ленинском округе положительный тест получили 44 человека, а в Подольске зарегистрировали 29 случаев.
Если говорить о числе заболевших за весь период пандемии, то на первом месте Королев – там зарегистрировали 5174 случая, на втором – Красногорск – 5159 заболевших и на третьем – Подольск – 4699 зараженных. Об этом со ссылкой на оперштаб пишет "Подмосковье сегодня".
Ранее сообщалось, что в России установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом.
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