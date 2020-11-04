Названы города Подмосковья с наибольшим числом заражений коронавирусом

В целом за сутки зарегистрировали 569 случаев

Скончались от ковида за последние 24 часа 13 человек, вылечились 422 пациента.

Больше всего заражений коронавирусом – в Королеве, 57 человек. В Ленинском округе положительный тест получили 44 человека, а в Подольске зарегистрировали 29 случаев.

Если говорить о числе заболевших за весь период пандемии, то на первом месте Королев – там зарегистрировали 5174 случая, на втором – Красногорск – 5159 заболевших и на третьем – Подольск – 4699 зараженных. Об этом со ссылкой на оперштаб пишет "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что в России установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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