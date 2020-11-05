Жертв COVID-19 стало больше на 292 человека

За минувшие сутки, по данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразились еще 19404 россиянина. В целом за время пандемии тесты на инфекцию из Китая дали положительный результат у 1712858 жителей нашей страны.

Лидирует по числу новых больных по-прежнему Москва, где за сутки зараженных стало больше на 5255 горожан. Второе место удерживает Санкт-Петербург, где выявлено 1093 новых случая COVID-19. Замыкает тройку печального списка Московская область, там инфекцию подхватили 588 жителей.

На 5 ноября жертвами COVID-19 стали еще россиян. За все время пандемии скончались 29509 зараженных коронавирусом.

Излечились от болезни за сутки 12238 человек человек. Всего одолели инфекцию в нашей стране 1279169 жителей.

Накануне, 4 ноября, в России был установлен новый антирекорд. За сутки число зараженных COVID-19 выросло на почти 20 тысяч человек.

Также стало известно, в какое время нужно сдать тест на коронавирус, чтобы получить точный результат. Ученые по ходу исследования установили, чтодля этого подходят восьмой день после заражения или третий после того, как замечены первые симптомы.