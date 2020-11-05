Кто может повторно заболеть коронавирусом: назван главный фактор

Заболевшие во второй раз тяжелее переносят болезнь

Научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19.

Оказалось, что на это влияет то, в каком состоянии был иммунитет при первом заражении, пишет РИА "Новости". Если иммунитет был очень слабо выражен, тогда человек рискует заболеть повторно. 

Также опасность повторного заражения может коснуться тех, кто перенес болезнь бессимптомно, уточняет "URA.ru".

При этом медик отметил, что второй раз болезнь переносится тяжелее. 

Ранее вирусолог назвал срок спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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