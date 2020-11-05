Ситуация с коронавирусом остается тревожной

Столичные власти решили оставить часть московских школьников на дистанционном обучении. Речь идет об учениках 6-11 классов. Дети будут учиться на удаленке до 22 ноября.

Необходимость пролонгации школьной дистанционки продиктована сложной эпидемиологической обстановкой в Москве. Как пояснил глава города Сергей Собянин, сейчас не время расслабляться, и такие меры позволят сдержать прирост новых зараженных. Свое решение градоначальник опубликовал на личном сайте.

Кстати, недавно Собянин сообщал, что ситуация с коронавирусом в городе за последнее время внушает осторожный оптимизм. Так, строгие карантинный ограничение пока вводить не собираются.