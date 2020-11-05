Отрицательный результат на коронавирус стал результатом ошибки

Ошибки показали данные свыше трети тестов россиян на COVID-19. Это признали в Министерстве здравоохранения.

Ложными оказались результаты 30 – 40% проб, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме по самым важным вопросам о коронавирусе. И назвал причины, по которым это стало возможно.

По его словам, проблема заключается нарушениях при взятии материалов, а не в качестве тестов. Далеко не последнюю роль играет и время проверки на наличие инфекции. Чем раньше взят тест, тем вероятнее. что его результат будет точным, заявил специалист в пресс-центре МИА "Россия сегодня", передает РИА "Новости".

Нередко отрицательный результат дают пробы, взятые при проверке подхватившего COVID-19. При этом симптомы у 95% зараженных проявляются через два – шесть дней после контакта с заболевшим, хотя инкубационный период болезни длится 12 дней, передает URA.RU.

Ранее стало известно, когда нужно сдать тест на коронавирус, чтобы получить наиболее точный результат. Специалисты посоветовали делать это на восьмой день после заболевания или на третий после того, как замечены первые симптомы.