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В Кремле прокомментировали ситуацию с распространением и лечением COVID-19 в России.
В разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что пандемия никуда не делась, пишет РИА "Новости".
"Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем", — успокоил пресс-секретарь.
Сохранять ситуацию под контролем помогает накопленный опыт и качественная мобилизация системы здравоохранения. Однако в некоторых регионах ситуацию сложнее удерживать под контролем, однако Песков заверил журналистов, что президент РФ знает об этом, уточняет "Пятый канал".
Спикер добавил, что точных прогнозов по окончанию пандемии пока нет и быть не может, подчеркнув, что власти надеятся на лучшее, но готовятся к худшему.
Ранее стало известно, что около 40% результатов тестов на COVID-19 у россиян оказались ложными.
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