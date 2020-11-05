"Весьма напряженная": в Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в стране

Дмитрий Песков отметил, что пока точных прогнозов по пику нет и быть не может

В Кремле прокомментировали ситуацию с распространением и лечением COVID-19 в России.

В разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что пандемия никуда не делась, пишет РИА "Новости". 

"Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем", — успокоил пресс-секретарь. 

Сохранять ситуацию под контролем помогает накопленный опыт и качественная мобилизация системы здравоохранения. Однако в некоторых регионах ситуацию сложнее удерживать под контролем, однако Песков заверил журналистов, что президент РФ знает об этом, уточняет "Пятый канал".

Спикер добавил, что точных прогнозов по окончанию пандемии пока нет и быть не может, подчеркнув, что власти надеятся на лучшее, но готовятся к худшему. 

Ранее стало известно, что около 40% результатов тестов на COVID-19 у россиян оказались ложными. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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