Компания AstraZeneca сорвала поставки вакцины от коронавируса

Компания AstraZeneca сорвала поставки вакцины от коронавируса
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Массовая вакцинация британцев начнется не раньше весны 2021 года

Британо-шведская компания AstraZeneca не смогла выполнить обещание по поставкам вакцины от COVID-19. Об этом сообщила представитель рабочей группы по коронавируса при британском правительстве Кейт Бингэм.

Планировалось, что до октября 2020 г. Великобритания получит 30 млн доз вакцины. Сейчас ноябрь, и сроки катастрофически сорваны. В лучшем случае, AstraZeneca сможет предоставить для британцев лишь 4 млн доз, сообщает Financial Times.

"Предполагали, что абсолютно все будет работать и все пройдет без сбоев",

– попыталась оправдать Бингэм фармацевтов. При этом она назвала новые цифры: сейчас в правительстве рассчитывают, что 30 миллионов граждан, которые находятся в группе риска и наиболее сильно нуждаются в защите от коронавируса, смогут сделать прививку к началу лета 2021 года, передает РИА "Новости".

Кроме того, в Лондоне уже не рассчитывают только на AstraZeneca. По словам Бингэм, в ближайшие месяцы должны появиться средства от коронавируса от других европейских лабораторий.

AstraZeneca разрабатывает свой препарат вместе со специалистами из Оксфорда. В основе их вакцины – аденовирусные векторы обезьян. Испытания начались летом, но были приостановлены из-за побочных явлений, возникших у добровольцев. В частности, один из подопытных скончался в Бразилии. Однако через некоторое время AstraZeneca завила о полной безопасности вакцины, и эксперименты на людях были продолжены.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 в августе 2020 года. Сейчас в производство запущен уже второй российский препарат.

Николай ВИКТОРОВ

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