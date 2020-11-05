Продлится два-три года: описан неутешительный сценарий эпидемии COVID-19

Продлится два-три года: описан неутешительный сценарий эпидемии COVID-19
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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Коронавирус будет у всех на слуху минимум до конца 2021-го года

Академик РАН Сергей Колесников сообщил о том, что пандемия коронавируса имеет примерно такой же сценарий, как и пандемия испанского гриппа 1918-1921 годов. Специалист предположил, что история с COVID-19 продлится еще два-три года.

"Это двух-трехлетний цикл, когда есть первая вспышка серьезная с большой смертностью, вторая – сезонная вспышка, а затем третья, которая будет осенью 2021 года, и будем надеяться, что она уже будет небольшая", – поделился своими прогнозами Колесников.

Академик отметил, что в конце 2021 года произойдет увеличение количества случаев ОРВИ, однако это будет обычным осенне-зимним обострением. Вопрос лишь в том, каким образом это будет "наслаиваться" на другие сезонные заболевания, передает "Парламентская газета".

По словам эксперта, говорить о массовом иммунитете пока рано. Ведь по одним данным его наличие не гарантирует того, что повторно заразиться не удастся, а по другим – спасает от инфекции на 2-3 года. 

"Эта прослойка по нашей стране в мегаполисах составляет примерно 20%, а в целом по популяции российской он в районе 10%", – рассказал Сергей.

Колесников призвал не пренебрегать мерами безопасности – носить защитные маски, а также избегать места большого скопления людей.

По данным на пятое ноября, в России выявили еще 19 404 случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заражений за весь период пандемии составило 1 712 858.

Анастасия ГОРЮНОВА

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