Число излечившихся выросло на 16 955 человек

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки инфекцию выявили еще у 20582 россиян. Всего с начала пандемии заболели 1733440 жителей нашей страны.

Москва снова первая по числу новых зараженных. В столице за сутки COVID-19 обнаружили у 6253 горожан. На втором месте все так же Санкт-Петербург, где положительный результат дали тесты на коронавирус 1171 человека. Замыкает тройку лидеров неутешительного рейтинга Московская область с 605 заболевшими.

На 6 ноября число жертв опасной инфекции выросло на 378. В общем за время пандемии умерли 29887 зараженных COVID-19 россиян.

За сутки победили болезнь 16955 человек. Всего в стране вылечились от коронавируса 1296124 жителя.

Ранее был описан неутешительный сценарий эпидемии COVID-19. По мнению одного из экспертов, говорить о массовом иммунитете пока рано: пандемия коронавируса затянется на два – три года.

Также стало известно, кто может повторно заразиться инфекцией из Китая. Это грозит тем, кто в первый раз переболеет без симптомов.