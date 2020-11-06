Больше 20 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 6 ноября

Больше 20 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 6 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Число излечившихся выросло на 16 955 человек

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки инфекцию выявили еще у 20582 россиян. Всего с начала пандемии заболели 1733440 жителей нашей страны.

Москва снова первая по числу новых зараженных. В столице за сутки COVID-19 обнаружили у 6253  горожан. На втором месте все так же Санкт-Петербург, где положительный результат дали тесты на коронавирус 1171 человека. Замыкает тройку лидеров неутешительного рейтинга Московская область с 605 заболевшими. 

На 6 ноября число жертв опасной инфекции выросло на 378. В общем за время пандемии умерли 29887 зараженных COVID-19 россиян.

За сутки победили болезнь 16955 человек. Всего в стране вылечились от коронавируса 1296124 жителя.

Ранее был описан неутешительный сценарий эпидемии COVID-19. По мнению одного из экспертов, говорить о массовом иммунитете пока рано: пандемия коронавируса затянется на два – три года.

Также стало известно, кто может повторно заразиться инфекцией из Китая. Это грозит тем, кто в первый раз переболеет без симптомов. 

Полина ДОРОЖКИНА

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По Башкирии цифры в 10 раз занижены "Вот и раскрыли количество больных в стационаре: "Максим Забелин отметил, что заполняемость коечного фонда для ковидных больниц составляет 82 процента." "Минздрав Башкирии увеличил количество мест для пациентов с новой коронавирусной инфекцией до 2857 на 02.10.2020. 2857*0,82=2342 человека /10,36 получаем статистику 226 человека. Так что официальные данные просто умножаем на 10,36. 10956чел*10,36=113504чел. случаев заболевания ковид в РБ. 1015*10,36=10515 человек болеет.
55*10,36=569 умерло. (надеюсь коэффициент по смертности всё таки меньше). Если это так "
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