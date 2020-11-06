О том, что вирус создан искусственно, достоверных данных нет

Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что российская разведка не обладает подтвержденными сведениями о том, что коронавирусная инфекция – творение рук человека.

Таким образом, эксперты Службы внешней разведки полагают, что опасная инфекция появилась в естественной среде.

Впрочем, этот вопрос не является приоритетным для научного сообщества нашей страны. Сейчас главное – вести борьбу с пандемией, передает слова Нарышкина РИА "Новости".

При этом эпидемиологическая обстановка в России заметно ухудшилась. Так, накануне стало известно, что в Москве больные коронавирусом заполнили всю Коммунарку.

