Число заразившихся вряд ли станет меньше в ближайшее время

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться с каждым днем. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ответил на вопрос, когда же все-таки наступит плато, и как долго оно продлится.

По словам доктора наук, плато наступит уже скоро, но уменьшения числа заразившихся стоит ждать только во второй половине весны, уточняет "URA.ru".

На улучшение эпидемиологической ситуации можно рассчитывать, если соблюдать все необходимые меры профилактики.

"Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается, и даже прекратившись, он пойдет на высоком уровне", – отметил Альтштейн в беседе с РИА "Новости".

Напомним, что сегодня, 6 ноября, число заболевших за сутки впервые превысило отметку в 20 тысяч граждан.