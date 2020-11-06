Протянется до весны: вирусолог озвучил неутешительный прогноз по коронавирусу

Число заразившихся вряд ли станет меньше в ближайшее время

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться с каждым днем. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ответил на вопрос, когда же все-таки наступит плато, и как долго оно продлится. 

По словам доктора наук, плато наступит уже скоро, но уменьшения числа заразившихся стоит ждать только во второй половине весны, уточняет "URA.ru".

На улучшение эпидемиологической ситуации можно рассчитывать, если соблюдать все необходимые меры профилактики. 

"Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается, и даже прекратившись, он пойдет на высоком уровне", – отметил Альтштейн в беседе с РИА "Новости". 

Напомним, что сегодня, 6 ноября, число заболевших за сутки впервые превысило отметку в 20 тысяч граждан. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лондон поставят перед ответом за дело Скрипалей

Обвинения в адрес России до сих пор не подкрепили никакими доказательствами

В МВД заявили о провокации с делом Навального

В ведомстве отметили, что врачи обнаружили у оппозиционера обострение панкреатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1114 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей