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Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. Самая сложная ситуация – в Москве. Так, по данным на 6 ноября, в столице выявили 6253 новых случая заражений. Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков выступил с обращением.
Данчиков призвал горожан не выходить из дома без особой надобности. Он отметил, что добровольное соблюдение всех мер безопасности поможет избежать введения строгого карантина и победить COVID-19, передает "Московский Комсомолец".
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил неутешительный прогноз по коронавирусу. Специалист заявил, что в России эпидемия пойдет на спад только во второй половине весны.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем
В ведомстве отметили, что врачи обнаружили у оппозиционера обострение панкреатита