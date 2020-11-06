Пока что это носит рекомендательный характер

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. Самая сложная ситуация – в Москве. Так, по данным на 6 ноября, в столице выявили 6253 новых случая заражений. Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков выступил с обращением.

Данчиков призвал горожан не выходить из дома без особой надобности. Он отметил, что добровольное соблюдение всех мер безопасности поможет избежать введения строгого карантина и победить COVID-19, передает "Московский Комсомолец".

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил неутешительный прогноз по коронавирусу. Специалист заявил, что в России эпидемия пойдет на спад только во второй половине весны.