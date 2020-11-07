Всего количество заболевших в стране перевалило за 1,7 миллионов

Согласно последним данным оперативного штаба по распространению коронавируса, за минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 20 396 человек – заразившихся обнаружили в 85 регионах России. Скончались 364 пациента, а 16 803 выздоровели.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве – у 5 829 человек подтвердился диагноз COVID-19. В Московской области заразились еще 629 жителей. Следом по распространению инфекции идет Санкт-Петербург, где болезнь обнаружили у 1 258 человек. На третьем месте среди регионов Нижегородская область с 434 случаями заражения.

С начала пандемии коронавирус нашли у 1 753 836 россиян. Из них погибшими от инфекции числятся 30 251 человек. Всего с марта 1 312 927 больным удалось победить инфекцию.

Специалисты прогнозируют, что на спад количество людей, которые заболевают коронавирусом за сутки, может пойти лишь весной. Тем не менее, выход на плато в России ожидается в ближайшее время.

Пока москвичей просят ограничить передвижение по столице и выходить из дома только по особой надобности.