Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 ноября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 ноября
COVID-19. Фото: Salvatore Laporta/www.globallookpress.com
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Количество зараженных в стране достигло 1,774 млн

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные о заболевании в стране за прошедшие сутки. Так, за день в РФ выявили еще 20 498 случаев COVID-19. 286 человек скончались, выздоровели 11 492.

Рекорд по количеству зараженных за сутки принадлежит Москве, где инфекцию выявили у 5751 жителя. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 1331 заболевшим. Тройку замыкает Московская область, где за прошедший день коронавирус подтвердился у 644 жителей.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 1 774 334 граждан РФ. В стране зафиксировано 30 537 летальных исходов, возникших вследствие осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровели 1 324 419 граждан.

Ранее вирусолог Анатолий Вальштейн заявил, что эпидемиологическая ситуация в России продолжает ухудшаться. По мнению эксперта, страна уже начинает выходить на плато, однако перелом наступит лишь в разгар весеннего сезона следующего года.

Также руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков призвал жителей столицы отказаться от выхода из дома при отсутствии крайней необходимости. Госслужащий отметил, что в городе наблюдается тяжелая эпидситуация, а осознанность горожан позволит избежать введения строгих ограничительных мер.

Егор МАЛКОВ

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