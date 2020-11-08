В России появились новые правила лечения коронавируса: что изменилось

Нововведения установил Минздрав

Теперь условия жизни россиян будут брать в расчет, назначая лечение.

Согласно новому приказу министерства здравоохранения, оставаться дома те, у кого положительный тест на коронавирус, смогут лишь в случае, если есть отдельная комната, а в квартире не живут пожилые люди или те, кто страдает от хронических болезней. Тех, кто живет в общежитиях и коммуналках, теперь обязательно будут отправлять на лечение в больницу. Об этом сообщает "Парламентская газета". Лечиться дома от коронавируса могут те, чье состояние не требует срочной госпитализации.

Приказ, который вступает в силу сегодня, 8 ноября, также обязывает врачей известить больного, который проходит курс лечения в домашних условиях, о том, что ему необходимо вызывать медиков, если станет хуже.

Прописана в приказе ведомства и возможность выписать пациентов с коронавирусом до окончательного выздоровления – то есть до того, как человек получить отрицательный тест.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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