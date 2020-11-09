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За сутки инфекцию, согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом,
выявили еще у 21798 россиян. С начала пандемии
заразились 1796132 жителя нашей страны.
Лидирует по числу новых зараженных все так же Москва – в столице за сутки COVID-19 обнаружили у 6897 горожан. Второй по-прежнему Санкт-Петербург, где положительный результат сдали тесты на коронавирус 1403 человека. На третьем месте Московская область с 660 заболевшими.
На 9 ноября число жертв опасной инфекции выросло на 256 россиян. Всего на сегодняшний день в нашей стране умерли 30793 зараженных COVID-19.
Победили болезнь за сутки 10722 человека. В целом вылечились от коронавируса 1335141 житель.
Ранее стало известно, что в России появились новые правила лечения коронавируса. Врачи должны предупредить больного, который проходит курс в домашних условиях, о том, что ему нужно вызвать медиков, если станет хуже.
Жителей Москвы попросили сократить количество поездок по городу и без особой надобности не выходить из дома. Добровольное соблюдение всех мер безопасности поможет избежать введения строгого карантина и победить COVID-19, пояснили им.
Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной