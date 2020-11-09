Названа дата введения еще одного ограничения в регионе

Студенты вузов и колледжей в Московской области в конце наступившей недели будут учиться на дому. О таком решении местной власти из-за напряженной ситуации с коронавирусом сообщил губернатор.

Андрей Воробьев также сказал, что на дистанционку переведут все вузы и 49 колледжей. Такие занятия начнутся 16 ноября, уточнил он на совещании с зампредами правительства региона. И добавил, что юристами подготовлены все необходимые изменения в соответствующее постановление.

До сих пор в регионе все делали верно, однако распространение инфекции вынуждает предпринять дополнительные меры, отметил губернатор. Они не пользуются популярностью у населения, но необходимы, чтобы сохранить здоровье и жизни граждан, передает его слова "Подмосковье сегодня",

С 11 ноября в Подмосковье собираются ввести ограничения для жителей в возрасте от 65 лет. Они не смогут бесплатно ездить в транспорте, ведь их соцкарты будут заблокированы.