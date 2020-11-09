В Киеве готовятся к ухудшению эпидситуации

Глава Минздрава Украины Максим Степанов предложил властям Незалежной ввести карантин выходного дня, который предполагает работу продуктовых магазинов и аптек, в том числе ветеринарных, функционирование транспорта и заправок. С таким заявлением госслужащий выступил перед СМИ в Киеве сегодня, 9 ноября.

Степанов отметил, что ведомство намерено направить президенту Украины Владимиру Зеленскому запрос о введении указанных ограничительных мер с полуночи субботы до 00:00 понедельника. Предприятия общественного питания будут работать на вынос, передает "Интерфакс-Украина".

Также глава украинского Минздрава добавил, что за прошедшую неделю в Незалежной число госпитализированных из-за коронавируса выросло на 2 тысячи, составив 9,2 тыс.

Ранее Степанов заявил о тревожной эпидемиологической ситуацией с эпидемией в стране.