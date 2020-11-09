Губернаторам досталось от Мишустина из-за ситуации с коронавирусом

Губернаторам досталось от Мишустина из-за ситуации с коронавирусом
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер устроил разнос главам ряда регионов

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. На ней председатель правительства обвинил губернаторов некоторых регионов в том, что они несвоевременно ввели ограничения из-за COVID-19.

Мишустин подчеркнул, что в тех регионах, где необходимые меры были введены вовремя, властям удается сохранять контроль над ситуацией, передает РИА "Новости". 

"Однако не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий", – заявил премьер. 

Глава правительства РФ также добавил, что регионы должны внимательно следить за эпидемиологической обстановкой и точечно вводить ограничения, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения. По мнению Михаила Мишустина, это позволит снизить число заболевших. 

Также на совещании было принято решение продлить ежемесячные выплаты врачам за работу с COVID-19 до конца года, сообщает РБК. Также правительство выделит 800 млн руб. на улучшение инфекционных лабораторий. Это позволит сократить сроки выполнения анализов. 

Напомним, что ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться нестабильной. По данным оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 21 798 россиян. Это новый антирекорд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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