Ситуацию осложняют сезонные болезни

Эпидемиологическая обстановка во всем мире продолжает стремительно ухудшаться, вынуждая страны вновь возвращаться к жестким ограничениям. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что пандемия уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации.

Такое неутешительное заявление было сделано на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", – сказал Гебрейесус.

Он также отметил, что ситуацию с коронавирусом осложняет тот факт, что в этот период активно развиваются сезонные инфекционные заболевания. От этого эффективность борьбы с другими болезнями снижается.

Глава организации акцентировал внимание на том, что разработка вакцины от COVID-19 – это общая цель для всех стран мира, а не частное достижение.

Стало известно о том, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призвали частично вернуть ограничения в регионах. Ужесточить меры нужно там, где наблюдается высокое давление на систему здравоохранения, передает URA.RU.

По данным на 9 ноября, в России выявлено 21 798 новых случаев заражения. С начала пандемии инфекцию обнаружили у1 796 132 жителей нашей страны.