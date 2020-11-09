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В социальных сетях началась кампания в поддержку российской вакцины от коронавируса при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и научного центра имени Гамалеи.
Пользователи Интернета смогут перейти по хэштегу #SputnikV и узнать всю необходимую информацию о вакцине: о процессе производства, испытаниях и вакцинации в разных уголках планеты.
Основную информацию о "Спутнике V" расскажут эксперты научного центра, а те, кто уже успел сделать прививку, поделятся своими впечатлениями опытом.
Информация будет доступна в "Твиттере", "Инстаграме", "Ютубе" и "Фейсбуке". На официальных страницах вакцины будет публиковаться информация о препарате, количестве вакцинированных.
Основной целью кампании является дарование людям надежды, что уже в скором времени пандемия закончится, а граждане РФ смогут вернуться к привычной жизни.
"В этой жизни они снова смогут встречаться с друзьями, ходить в музеи, театры и рестораны, а также свободно путешествовать", – подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Напомним, что вакцина от коронавируса "Спутник V" была создана в российском научном центре имени Гамалеи. Сейчас препарат находится на одной из последних фаз испытания, в которой принимают участие 40 тысяч человек. Иссследования проходят в ОАЭ, Белоруссии, Бразилии и Индии.
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