В соцсетях началась кампания в поддержку российской вакцины "Спутник V"

В соцсетях началась кампания в поддержку российской вакцины "Спутник V"
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Пользователи Интернета узнают всю информацию о препарате

В социальных сетях началась кампания в поддержку российской вакцины от коронавируса при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и научного центра имени Гамалеи. 

Пользователи Интернета смогут перейти по хэштегу #SputnikV и узнать всю необходимую информацию о вакцине: о процессе производства, испытаниях и вакцинации в разных уголках планеты. 

Основную информацию о "Спутнике V" расскажут эксперты научного центра, а те, кто уже успел сделать прививку, поделятся своими впечатлениями опытом. 

Информация будет доступна в "Твиттере", "Инстаграме", "Ютубе" и "Фейсбуке". На официальных страницах вакцины будет публиковаться информация о препарате, количестве вакцинированных. 

Основной целью кампании является дарование людям надежды, что уже в скором времени пандемия закончится, а граждане РФ смогут вернуться к привычной жизни. 

"В этой жизни они снова смогут встречаться с друзьями, ходить в музеи, театры и рестораны, а также свободно путешествовать", – подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, что вакцина от коронавируса "Спутник V" была создана в российском научном центре имени Гамалеи. Сейчас препарат находится на одной из последних фаз испытания, в которой принимают участие 40 тысяч человек. Иссследования проходят в ОАЭ, Белоруссии, Бразилии и Индии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Перестарались": в главном доказательстве по делу МН17 обнаружили нестыковку

Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп

Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1122 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей