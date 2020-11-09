На фоне ухудшающейся ситуации с пандемией опасный вирус подхватил и сам глава Украины

О своей болезни Владимир Зеленский сообщил лично.

"В мире нет счастливчиков, для которых #COVID19 не представляет угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, и желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо",

– написал президент Незалежной в своем Фейсбук.



Зеленский добавил, что после заражения коронавирусом изолируется, но продолжит работать. Глава Украины отметил, что многие смогли победить COVID-19, и он тоже сумеет. В завершение сообщения политик оптимистично написал, что все будет хорошо.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на Украине вводится карантин выходного дня. Такая временная мера должна помочь Незалежной избежать жесткого локдауна, подчеркнул он. Супруга президента Елена переболела коронавирусом еще летом. О ее заражении стало известно в июне.