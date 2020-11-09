Почти 2 тысячи человек заразились COVID-19 в Подмосковье за несколько дней

Показатели вынуждают властей ужесточать ограничения

Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в Московской области за последние несколько дней. Так, по данным с 6-го по 9-е ноября, COVID-19 обнаружили у 1933 жителей Подмосковья.

За последние сутки болезнь подтвердилась у 660 человек. С момента начала пандемии вирус из Китая подхватили 92 184 жителя региона, передает телеграмм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Тройка лидеров, где за последние сутки обнаружили наибольшее число новых случаев, такова: первое место занимает Королев. Там коронавирусом заразились 88 человек. На втором месте – Коломна с 61 заболевшим. Наконец, замыкает тройку Сергиев-Посад с 59 инфицированными, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Напомним, с 11 ноября по всей территории Московской области будет действовать новое ограничение. Жители старше 65-ти лет не смогут свободно передвигаться по Подмосковью.