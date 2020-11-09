Таким образом власти пытаются защитить наиболее уязвимую для вируса категорию людей

В Московской области продлили ограничения, касающиеся людей старше 65-ти лет. До 29 ноября пенсионеры не смогут свободно передвигаться по территории Подмосковья.

Информация появилась на сайте РИА "Новости".

Напомним, режим самоизоляции для возрастных жителей региона начинает действовать с 11 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Такое решение связано с тем, что данная категория входит в особую группу риска. Ранее стало известно, что за несколько дней в Подмосковье коронавирусом заразились почти две тысячи человек.