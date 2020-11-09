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В Московской области продлили ограничения, касающиеся людей старше 65-ти лет. До 29 ноября пенсионеры не смогут свободно передвигаться по территории Подмосковья.
Информация появилась на сайте РИА "Новости".
Напомним, режим самоизоляции для возрастных жителей региона начинает действовать с 11 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Такое решение связано с тем, что данная категория входит в особую группу риска. Ранее стало известно, что за несколько дней в Подмосковье коронавирусом заразились почти две тысячи человек.
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