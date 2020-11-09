В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Таким образом власти пытаются защитить наиболее уязвимую для вируса категорию людей

В Московской области продлили ограничения, касающиеся людей старше 65-ти лет. До 29 ноября пенсионеры не смогут свободно передвигаться по территории Подмосковья.

Информация появилась на сайте РИА "Новости".

Напомним, режим самоизоляции для возрастных жителей региона начинает действовать с 11 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Такое решение связано с тем, что данная категория входит в особую группу риска. Ранее стало известно, что за несколько дней в Подмосковье коронавирусом заразились почти две тысячи человек.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Перестарались": в главном доказательстве по делу МН17 обнаружили нестыковку

Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп

В Армении сбили российский вертолет - есть погибшие

Огонь велся с территории Азербайджана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1123 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей