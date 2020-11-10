Cвежая статистика по коронавирусу в России на 10 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 10 ноября
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
продолжениеГлава Хабаровского края рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе
На сегодняшний день в нашей стране скончались 368 человек с COVID-19

Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за сутки в России выявлено еще 20977 случаев заражения. За все время пандемии инфекцию обнаружили у 1817109 человек.

Наибольшее число пациентов по-прежнему в Москве, где диагноз "COVID-19" поставили 5902 горожанина. В Санкт-Петербурге таких 1485 человек. В Московской области положительный результат дали  тестов на коронавирус. 

На 10 ноября число умерших от опасной инфекции в нашей стране увеличилось на 368. В целом скончались 31161зараженных COVID-19 россиян.

За сутки, по данным Оперштаба, излечились 15600 человек. Всего за период распространения коронавируса выздоровели 1350741 пациент.

Между тем ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается во всех странах – пандемия уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации. Из-за этого властям приходится снова вводить жесткие ограничения.

Только в Московской области с 11 ноября планируют ужесточить  карантинные правила для пожилых граждан, а с 16-го студентов вузов и колледжей собираются перевести на дистанционное обучение.

Полина ДОРОЖКИНА

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