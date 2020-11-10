Глава Хабаровского края рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе

Глава Хабаровского края рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе
Михаил Дегтярев. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Местные власти начинают выдачу бесплатных лекарств для тех, кто лечится на дому

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал ролик в соцсетях, в котором рассказал о мерах против распространении коронавирусной инфекции в регионе. По словам госслужащего, ситуация с заболеванием вполне контролируема.

Дегтярев отметил, что по плановому графику в Хабаровском крае разворачивается расширение коечных мест для зараженных коронавирусом. С пятницы в регионе начинается выдача бесплатных препаратов за счет госбюджета – такие меры коснутся тех граждан, которые находятся на домашнем лечении.

В настоящее время в Хабаровском крае отменены массовые мероприятия, спортивные игры проходят без присутствия зрителей.

Учащиеся осваивают школьную программу в очной форме, однако при необходимости родители могут перевести школьников на дистанционный формат обучения.

Также Дегтярев оценил работу ряда аптек, отметив, что противовирусных лекарств не хватало. В настоящий момент снабжение лекарствами в регионе налажено. Однако ценами на препараты врио остался недоволен, отметив необходимость их регулирования.

Госслужащий добавил, что все обращения граждан рассматриваются в соцсетях – к примеру, врио губернатора обратил внимание на жалобы жителей поселка Высокогорный. После проверки Дегтярев заявил, что медпомощь в населенном пункте организована "безобразно". Чиновник распорядился наладить оказание медицинской помощи в течение суток.

Егор МАЛКОВ

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